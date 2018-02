Wimbledon cria fundo contra a chuva Os organizadores do torneio de Wimbledon, um dos quatro do Grand Slam do tênis, decidiram estabelecer um fundo de reserva de cerca de US$ 4 milhões para assegurar o reembolso de torcedores sempre que a chuva não permitir que os jogos cheguem, ao menos, a uma hora de duração. A Federação Inglesa de Tênis concluiu que criar o fundo sairia bem mais em conta do que arcar com uma apólice de seguro contra o clima instável de Londres. Em 2006, começará a construção de uma cobertura para a quadra central, que só deve estar pronta em de 2009.