Wimbledon: domingo promete emoções A rodada deste domingo promete ser emocionante no Torneio de Wimbledon, se a chuva deixar e não voltar a suspender a programação como aconteceu neste sábado. O dia está repleto de bons jogos, com a definição do segundo finalista de simples masculina, na continuação da partida entre o inglês Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic, interrompida no quinto set. A previsão é para este duelo recomeçar ao meio-dia (8 horas de Brasília). A seguir, e não antes das 9 horas de Brasília, está marcada a decisão do título feminino, entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin. O dia ainda terá a final masculina, com o australiano Patrick Rafter já classificado a espera do adversário. Seja quem for (Henman ou Ivanisevic), já está certo que o torneio deste ano terá um campeão inédito. As constantes interrupções por chuvas (rain delay) fazem parte da tradição e do vocabulário de Wimbledon. A novidade pode ser a presença de um inglês na final. Desde 1936, com Fred Perry, nenhum outro jogador britânico conseguiu levantar o troféu de campeão do mais antigo torneio do planeta. Por ironia, justamente o tenista convidado dos organizadores para integrar a chave principal como wild card, o croata Goran Ivanisevic, pode vir a estragar a festa dos ingleses. Depois de estar perdendo por 2 sets a 1 e tomar um 6/0, Ivanisevic não desanimou e reagiu na partida ao ganhar o quarto set, por 7/6 (7/5) e conseguir empatar. Agora, Tim Henman está com placar de 2 a 3 no quinto set, mas saca com vantagem de 30 a 15.