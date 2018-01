Wimbledon: final adiada para segunda A final masculina do Torneio de Wimbledon será disputada somente na segunda-feira, segundo comunicado distribuído hoje, no final da tarde, pela organização do torneio. A decisão de atrasar em um dia a final, é resultado dos problemas causados pela chuva na programação do torneio. A semifinal masculina - entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic - que teve início no começo da tarde de sexta-feira - foi transferida para este sábado por causa do mau tempo. Só que a chuva persistiu e o jogo teve de ser adiado pela segunda vez. Quando foi interrompido, o placar mostrava 2 a 2. O croata vencia o quinto set por 3 a 2, mas Henman estava prestes a confirmar seu serviço, e de empatar outra vez. A partida será reiniciada neste domingo às 9 horas (Brasília). A decisão de transferir a final para segunda-feira foi tomada pela organização do torneio, depois de uma reunião com os jogadores. Participaram do encontro, Tim Henman, Goran Ivanisevic e Patrick Rafter, que garantiu sua vaga na final, ao eliminar Andre Agassi ( 3 a 2). Segundo a organização, Rafter concordou com a decisão. Wimbledon não tinha uma final na segunda-feira desde 88, quando o sueco Stefan Edberg venceu o alemão Boris Becker. A final feminina de Wimbledon - entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin - foi confirmada para o domingo. Esta partida - que só começa depois de terminada a semifinal masculina - também estava prevista para este sábado, mas foi adiada por causa da chuva.