Wimbledon: final masculina recomeça A final masculina do Torneio de Wimbledon, entre o suíço Roger Federer e o norte-americano Andy Roddick, neste domingo em Londres, voltou a ser disputada, depois de uma breve interrupção pela chuva. No momento da interrupção, o favorito Federer vencia por dois sets a zero: 6/2 e 7/6 (7-2).