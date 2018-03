Wimbledon: final põe R$ 2,8 mi em jogo Com um prêmio em jogo de 575 mil libras, ou cerca de R$ 2,8 milhões, o suíço Roger Federer e o australiano Mark Philippoussis decidem neste domingo o título do torneio masculino de Wimbledon, a partir das 10 horas de Brasília, sem transmissão de TV para o Brasil. Mais do que o polpudo cheque, os tenistas buscam a consagração, pois nenhum dos dois finalistas conquistou até agora um título de Grand Slam.