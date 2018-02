Wimbledon mostra realidade brasileira As derrotas de Flávio Saretta e André Sá na primeira rodada do Torneio de Wimbledon mostram a triste realidade do tênis brasileiro. Este ano, com exceção das quartas-de-final de Gustavo Kuerten em Roland Garros, os brasileiros estiveram longe de boas campanhas nos Grand Slams, no pior desempenho do País desde 2000. A situação crítica ainda parece ser resultado das brigas políticas, do boicote a Copa Davis e outras interferências que prejudicam o foco dos jogadores. Saretta confessou que só nas últimas semanas está ´arrumando sua vida´, encontrou um novo lugar para treinamentos, um novo ambiente, mas vê com tristeza o fato de seu sacrifício não ter ajudado a solucionar a crise na CBT, com a permanência de Nelson Nastas no comando da entidade, às vésperas de um novo confronto do Brasil diante da Venezuela, marcado para o próximo mês. Ainda assim, Saretta mostrou condições de vencer na estréia em Wimbledon. O resultado de 5/7, 6/0, 6/1 e 7/6 (11/9) para o suíço Ivo Heyberger foi mesmo estranho. Nos momentos em que esteve concentrado, o brasileiro esteve melhor e criou oportunidades, como os dois set points no quarto set. "Estava difícil de me concentrar naquela quadra, com muita gente falando", reclamou. "Estava num dia ruim." Situação ainda pior viveu André Sá. Seu adversário, o marroquino Hicham Arazi não lhe deu chance. Venceu por 6/1, 6/4 e 6/2, praticamente dando uma aula de tênis. "Este é o torneio que mais gosto de jogar, mas o Arazi não me deu oportunidades." Entre os favoritos, Tim Henman deu um susto na torcida que ainda estava comemorando a classificação da seleção de futebol para as quartas-de-final da Eurocopa. Perdeu o primeiro set diante do espanhol Ruben Ramirez-Hidalgo, mas reagiu a tempo para marcar 4/6, 7/6 (8/6), 6/4 e 6/2 e manter as esperanças de se tornar o primeio inglês a vencer em Wimbledon, desde 1936. Entre as surpresas, a derrota de Marat Safin para Dmitry Tursunov por 4/6, 7/5, 6/3 e 7/6 (7/1), num jogo que teve a torcida do ex-presidente russo Boris Yeltsin. Safin saiu reclamando. "Jogar na grama para mim é um pesadelo. De repente me aborreci, perdi a motivação e o jogo." No lado feminino, além da esperada vitória da campeã Serena Williams sobre a chinesa Jie Zheng por 6/3 e 6/1, a eslovaca Daniela Hantuchova, ex- top ten do ranking, estava emocionada com sua vitória sobre Samantha Reeves por 6/1 e 6/4. Afinal, disse que conseguiu vencer uma doença grave, que a deixou muito magra e sem forças, e pode novamente sonhar alto, como ser número 1. "Quero deixar o ano passado para trás. Vocês sabem o que aconteceu e não gostaria de entrar em detalhes. Estou agora muito feliz de voltar a jogar", afirmou na entrevista coletiva. Em outro resultado marcante, o sul africano Wayne Ferreira quebrou um recorde ao chegar ao seu 55.º Grand Slam consecutivo com vitória sobre o croata Ivan Ljubicic por 5/7, 7/6 (7/5), 7/5 e 6/2. A marca anterior era de Stefan Edberg, com 54 torneios.