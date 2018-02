Wimbledon promete sol e bons jogos Num belo dia de sol, com apenas 10% de chance de chuvas para o final da tarde - segundo previsões do meteorologista do torneio Roger White - Wimbledon promete uma rodada emocionante. São mais de 80 jogos programados, com clássicos como Carlos Moyá x Lleyton Hewitt, Tim Henman x Mark Philippoussis, Roger Federer desafiando o saque de Ivo Karlovic, e Andy Roddick na guerra dos canhões com o alemão Alexander Popp. Entre as mulheres, a rodada, como de costume, começa mais cedo. A nova beldade russa Maria Sharapova está sofrendo para superar a norte-americana. E Lindsay Davenport, pelo mesmo placar, vai vencendo Vera Zvonareva. O tênis brasileiro também vai estar em ação. A dupla Flávio Saretta e André Sá está com empate por 1 set a 1 e 6 a 6 no terceiro diante do croata Ivo Karlovic e do norte-americano Jim Thomas. O juvenil Thomaz Belluci faz sua estréia na chave de juniores com o eslovaco Kamil Capkovic.