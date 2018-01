Wimbledon rebaixa Guga no sorteio Os organizadores do torneio de Wimbledon encontraram uma maneira de punir Gustavo Kuerten pelos dois anos em que o brasileiro não disputou a competição: embora esta semana Guga apareça na 13.ª posição no ranking mundial, foi designado apenas como cabeça-de-chave número 17. Isso pode colocá-lo diante de um adversário bem ranqueado no sorteio da chave a ser realizado amanhã. Os conservadores dirigentes do All England Club já entraram em várias discussões com os jogadores pelo fato de não respeitarem o ranking da ATP para designar os cabeças de chave do torneio. Preferem utilizar critérios subjetivos, como, por exemplo, desempenho do tenista em quadras de grama. Guga não joga nesta superfície desde 2000, quando caiu na terceira rodada em Wimbledon para o inexpressivo Alex Popp. O brasileiro, porém, chegou às quartas-de-final um ano antes, quando caiu diante de Agassi. Mas o fato de não jogar nas últimas duas temporadas parece ter sido decisivo. Caso Guga ainda ficasse entre os 16 primeiros cabeças, suas chances de não enfrentar um adversário muito forte já na primeira rodada seriam melhores. Atualmente, os torneios do Grand Slam contam com 32 cabeças, mas não evita que os últimos tenham os mesmos privilégios. Em Florianópolis, onde treina na academia de seu irmão Rafael, a P&K, numa quadra de grama sintética, Guga revelou que viaja nesta quarta-feira para Londres sem muitas expectativas. "Já cheguei uma vez às quartas-de-final e, de repente, posso ir outra vez longe no torneio", disse o tenista que não comentou o fato de ter sido rebaixado. Além de o All England Club ter tirado a 13.ª posição de Guga, os dirigentes do torneio cometeram alguns exageros. O mais enfático foi o de ter dado um verdadeiro pulo para o seu mais querido tenista, Tim Henman, que passou de 29.º colocado no ranking para cabeça de chave número 10. A justificativa é de que ele já esteve em quatro semifinais na grama de Wimbledon. Um outro curioso privilégio foi o de ter colocado o belga Xavier Malisse como cabeça número 14, embora o seu ranking seja apenas 31. Como se não bastasse, o australiano Lleyton Hewitt, campeão de Wimbledon do ano passado, foi designado como cabeça 1, embora esta semana, o norte-americano Andre Agassi tenha reconquistado a liderança do ranking. Outras mudanças na lista de entradas, colocam Flávio Saretta na 58.ª posição, a melhor de sua carreira, enquanto André Sá - que estréia amanhã no ATP de Nottingham contra o inglês Jamie Delgado - está em 84.º colocado.