Wimbledon receberá o tênis olímpico Conhecido como templo sagrado do tênis, Wimbledon receberá o torneio olímpico nos Jogos de 2012, com a confirmação nesta quarta-feira da eleição de Londres para sede da Olimpíada. Vai ser a primeira vez, desde 1920, na Antuérpia, que a competição será disputada em quadras de grama. Já o All England Club, onde é disputado o torneio de Wimbledon, abre as suas portas para os Jogos Olímpicos pela segunda vez na história. A primeira foi em 1908, quando Londres abrigou a Olimpíada - em 1948, a outra oportunidade em que a cidade inglesa foi sede, o tênis não fazia parte do programa olímpico. O italiano Francesco Ricci Bitti, presidente da Federação Internacional de Tênis, entidade com sede em Londres, acompanhou a definição da sede da Olimpíada em Cingapura. E disse estar entusiasmado com a escolha. "Tenho certeza de que o torneio olímpico de 2012 irá superar todas as expectativas", afirmou o dirigente.