Wimbledon: Roddick estréia com vitória O tenista norte-americano Andy Roddick estreou com vitória no Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Roddick derrotou o checo Jiri Vanek por 3 sets a 0 nesta terça-feira, com parciais de 6-1, 7-6(4) e 6-2. Décimo quinto favorito, o argentino Guillermo Coria também venceu na estréia. Com muita facilidade, passou pelo alemão Tomas Behrend por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-2. O austríaco Juergen Melzer derrotou o croata Ivan Ljubicic num triplo 6-4 e o checo Jiri Novak eliminou o holandês Peter Wessels também em três sets: 7-6(4), 6-3 e 6-4.