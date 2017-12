Wimbledon: sai adversário de Meligeni O brasileiro Fernando Meligeni vai ter uma parada duríssima pela frente, logo em sua estréia no Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Meligeni vai enfrentar o argentino Guillermo Coria, de acordo com sorteio realizado hoje em Londres. O cabeça-de-chave número 1, o norte-americano Pete Sampras, vai enfrentar o espanhol Francisco Clavet na primeira rodada. O torneio - esvaziado pela ausência do líder do ranking mundial, o brasileiro Gustavo Kuerten - terá também um duelo argentino na primeira rodada: Guillermo Cañas enfrenta Gáston Gaudio. Tim Henman (ING), Marat Safin (RUS), Juan Carlos Ferrero (ESP) e Yevgueni Kafelnikov (RUS) vão enfrentar adversários vindos do torneio classificatório. Veja alguns dos principais jogos da rodada de abertura de Wimbledon - que será disputado entre 25 de junho e 8 de julho: Peter Wessels (HOL) x Andre Agassi (EUA) Pete Sampras (EUA) x Francisco Clavet (ESP) Tommy Robredo (ESP) x Nicolas Lapenti (EQU) Magnus Norman (SUE) x Lars Burgsmuller (ALE) Tommy Haas (ALE) x Karol Kucera (ESL) Lleyton Hewitt (AUS) x Magnus Gustafsson (SUE) Daniel Vacek (R.Checa) x Patrick Rafter (AUS) Michel Kratochvil (SUI) X Sebastien Grosjean (FRA)