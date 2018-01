Wimbledon: semifinal promete emoção Para quem gosta de um bom tênis, as semifinais sempre guardam boas emoções. E este ano em Wimbledon o cardápio está variado e com muito tempero. No primeiro jogo, às 9 horas (horário de Brasília), Patrick Rafter e Andre Agassi repetem as semifinais dos últimos dois anos, em partida que promete jogadas sensacionais. No jogo seguinte, Tim Henman leva na raquete o coração de todos os ingleses ao tentar transformar-se no primeiro britânico a ganhar Wimbledon, desde Fred Perry, em 1936. Terá pela frente o canhão croata Goran Ivanisevic, que já aplicou 151 aces na competição e tem muita história para contar. "Comecei a jogar pela minha irmã (Srjdana) que era uma criança muito doente (câncer)", contou o croata. "Não tínhamos dinheiro e acho que fiz o necessário, pois ela pôde ter assistência médica e hoje está curada", prosseguiu. "Depois veio a guerra em meu país e joguei pelo meu povo. E agora, depois de 12 anos de carreira, acho que mereço jogar por mim mesmo."