Wimbledon: semifinal será domingo A semifinal masculina do Torneio de Wimbledon, entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic foi transferida deste sábado para amanhã de manhã, por causa da chuva. A partida deverá começar por volta das 8 horas (de Brasília). Logo em seguida, será realizada a final feminina - entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin. Estes dois jogos deveriam ser realizados hoje, mas foram adiados por causa do mau tempo. A final masculina só vai começar depois de terminada a final da chave feminina. O duelo Henman x Inavisevic começou na sexta-feira no início da tarde, mas foi interrompida por causa da chuva. No final da tarde, os organizadores decidiram transferir o jogo para o dia seguinte. Neste sábado de manhã, os dois tenistas voltaram à quadra, mas a chuva obrigou a nova paralisação. No meio da tarde, o jogo foi reiniciado mas não durou mais que 40 minutos. Teve de ser suspenso de novo em razão da chuva persistente. No instante em que foi suspensa, a partida estava em 2 a 2. Ivanisevic vencei por 3 games a 2 o quinto set, mas Henman estava para manter o seu serviço: 30 - 15. A partida recomeça amanhã a partir daí.