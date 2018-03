Wimbledon sofre nova interrupção Pela terceira vez no dia, a rodada desta quarta-feira do Torneio de Wimbledon sofreu paralisação por causa da chuva. No momento em que foi suspensa, a rodada das quartas-de-final do torneio, tinha na quadra central, a partida entre o francês Sebastien Grosjean contra o britânico Tim Henman. O francês venceu o primeiro set por 7-6 (8) e o britânico empatou no segundo: 6-3. O terceiro set estava empatado por 1 game a 1, no serviço de Grosjean. Na quadra 1, o alemão Alexander Popp, 198 do mundo, vencia o australiano Mark Phillippoussis, por 6/4, 6/4, 3/6, 1/0.