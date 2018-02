Wimbledon terá festa do povo amanhã O aristocrático All England Club irá abrir suas portas para o povo neste domingo. Apenas pela terceira vez, nos 118 anos de história, Wimbledon terá jogos neste primeiro domingo, tradicionalmente reservado para folga. Mas em razão dos grandes atrasos na programação provocados pelas chuvas, quase 30 mil ingressos serão colocados à venda para os primeiros que chegarem. Esta situação vai permitir uma festa bem popular neste domingo. É que normalmente grande parte dos ingressos costuma ficar nas mãos de debentures, ou seja, já reservados para tradicionais compradores, como vips ou empresas há anos ligadas ao clube. Agora não, afinal, a situação se invertou. Apenas uma pequena parte estará reservada a este grupo de refinados frequentadores, enquanto a maioria dos ingressos vai para a bilheteria. Este público novo, costuma dar belos espetáculos no All England Club. Só para se ter uma idéia, a primeira vez que a conhecida "ola", dos estádios de futebol, invadiu o templo do tênis, a quadra central de Wimbledon, foi justamente em 1991, a primeira vez que houve partidas no primeiro domingo do torneio. O segundo ano, com jogos neste dia foi em 1997, e a festa nas arquibancadas não esteve menos animada. Assim que foi feito o anúncio de jogos neste domingo, iniciou-se também a fila em frente ao All England Club, para mais 14 horas de espera até a abertura dos portões. Em Wimbledon, todo final de tarde, sem exceção, filas começam a se formar, com gente acampando em barracas nas calçadas e passando a noite em churrascos e farras, apenas a espera de um número limitado de entradas colocadas à venda. Agora, um lugar vale muito. Afinal, os 11 mil primeiros da fila terão direito a comprar um ingresso para quadra central ao valor de 35 libras esterlinas, cerca de R$ 175,00. Outros dez mil, ao preço de 30 libras (R$ 150,00) estarão a venda para a quadra 1 e haverá ainda sete mil, a 15 libras (R$ 75,00) para acesso apenas ao clube, sem direito as quadras fechadas. O espetáculo para o público inglês também vai estar garantido. O árbitro geral, Alan Mills, já avisou que Tim Henman irá estar na quadra central para enfrentar Hicham Arazi. Haverá ainda duelos dos mais esperados como Andy Roddick e Taylor Dent, dois dos mais poderosos serviços do tênis na atualidade. No lado feminino, jogam Serena Williams, Amelie Mauresmo. Até para os brasileiros haverá a chance de acompanhar nas quadras secundárias o término da partida de duplas entre Flávio Saretta e André Sá diante do croata Ivo Karlovic e Jim Thomas, interrompida com empate por 1 set a 1.