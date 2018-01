Wimbledon terá premiação recorde A organização de Wimbledon anunciou nesta terça-feira o aumento da premiação, transformando-a na maior da história do tênis. A edição 2005 do torneio do Grand Slam, que começa no dia 20 de junho, distribuirá 10,085 milhões de libras, cerca de US$ 20 milhões. Houve um aumento de 3,9% no valor total da premiação, mas a organização de Wimbledon manteve prêmios diferentes para homens e mulheres. No masculino, o campeão levará 630 mil libras. E no feminino, o título valerá 600 mil libras. Disputado em Londres, nas quadras de grama, Wimbledon é terceiro torneio do Grand Slam na temporada do tênis. E, junto com Roland Garros, dá prêmios distintos para homens e mulheres, enquanto o Aberto da Austrália e o US Open igualam a premiação. ?As mulheres ganham mais por minuto jogado e por game disputado?, justificou Tim Phillips, da organização do torneio inglês, lembrando que em Wimbledon a chave feminina tem jogo em melhor-de-três sets, enquanto a masculina são em melhor-de-cinco sets. Antes de Wimbledon atingir essa cifra em 2005, a maior premiação da história do tênis tinha sido dada no US Open do ano passado, quando cerca de US$ 18 milhões foram distribuídos aos participantes.