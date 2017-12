Wimbledon terá Sá contra Saretta Os brasileiros Flávio Saretta e André Sá disputarão no sábado um duelo histórico no All England Club de Londres. Os dois tenistas, depois de vencerem a segunda partida em Wimbledon, se enfrentarão sábado por uma vaga nas oitavas-de-final. Nesta quinta-feira, Sareta, 71º do ranking, ganhou do alemão Alexander Waske, número 158 do mundo, por 6/7 (4-7), 6/4, 6/4 e 7/5. Sá, 90º, eliminou o austríaco Stefan Koubek, 41º, por 3/6, 7/6 (7-3), 7/5 e 6/3. Sá tem três vitórias em cinco confrontos contra Saretta. O vencedor enfrentará o ganhador da partida entre o espanhol Feliciano Lopez, 103º, e o alemão Rainer Schuettler, 24º. ?A vitória sobre o (Thomas) Johansson me deixou muito animado, entrei confiante?, comemorou Saretta, que havia eliminado o oitavo favorito na estréia depois 4h21 de esforço. ?O alemão sacou muito bem quase o tempo todo e tive de ter paciência, esperar a chance aparecer e aproveitar o momento.? Nesta sexta-feira, o paulista Saretta completará 22 anos. ?Foi um belo presente de aniversário que dei a mim mesmo, mas quero um pouco mais.? O mineiro Sá completou 25 anos dia 6 de maio. Saretta é profissional desde 1998. Sá, desde 1996. Esta é a primeira vez que Saretta e Sá vencem dois jogos consecutivos num torneio de Grand Slam. Este ano os dois foram eliminados logo na estréia do Aberto da Austrália, em janeiro. Saretta parou na segunda rodada em Roland Garros, em maio. Sá caiu na estréia em Paris. Os dois somaram agora 75 pontos no ranking e devem subir na classificação mundial. Saretta deve ficar entre os 70 mais bem ranqueados. Desde que o ranking profissional foi instituído em 1973, apenas outros 11 brasileiros ? sendo duas mulheres ? figuraram entre os 70 primeiros colocados. Outros jogos: Silvia Farina Elia (ITA) 6/3 e 6/2 Barbara Rittner (ALE); Justine Henin (BEL) 6/2 e 7/5 Denisa Chladkova (CHE); Myriam Casanova (SUI) 6/3, 3/6 e 6/3 Barbara Schett (AUT); Tamarine Tanasugarn (TAI) 6/3 e 6/4 Jana Kandarr (ALE); Magdalena Maleeva (BUL) 6/4 e 6/3 Emmanuelle Gagliardi (SUI); Meilen Tu (EUA) 7/6 (7-2) e 7/5 Angelique Widjaja (INO); Conchita Martinez (ESP) 6/1 e 6/3 Patty Schnyder (SUI); Elena Likhovtseva (RUS) 7/6 (7-5) e 6/2 Kim Clijsters (BEL); Ai Sugiyama (JAP) 6/2 e 6/1 Virginie Razzano (FRA); Lisa Raymond (EUA) 6/4, 2/6 e 6/1 Wynne Prakusya (INO); Elena Baltacha (ING) 5/7, 6/4 e 6/2 Amanda Coetzer (AFS); Venus Williams (EUA) 6/3 e 6/1 Virginia Ruano Pascual (ESP); Maureen Drake (CAN) 6/2 e 6/2 Jill Craybas (EUA); Elena Dementieva (RUS) 6/1 e 7/5 Emilie Loit (FRA); Monica Seles (EUA) 6/4 e 6/0 Rossana Neffa-de los Rios (PAR); Iva Majoli (CRO) 7/6 (7-5) e 6/2 Vera Zvonareva (RUS); Sjeng Schalken (HOL) 7/6 (7-2), 6/3, 4/6 e 6/1 Michael Chang (EUA); Tim Henman (ING) 3/6, 6/3, 6/4 e 6/3 Scott Draper (AUS); Nicolas Escude (FRA) 3/6, 6/3, 6/4 e 6/3 Marc Rosset (SUI); Michel Kratochvil (SUI) 3/6, 6/0, 7/6 (7-4) e 7/6 (7-5) Irakli Labadze (GEO); Lleyton Hewitt (AUS) 6/4, 7/6 (7-5) e 6/2 Gregory Carraz (FRA); Mikhail Youzhny (RUS) 6/0, 1/6, 7/6 (7-2), 5/7 e 6/4 Gaston Gaudio (ARG); Jeff Morrison (EUA) 6/3, 7/5 e 7/6 (7-5) Juan Carlos Ferrero (ESP).