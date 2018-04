Wozniacki arrasa francesa e avança à final em Doha

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não deu chances à francesa Marion Bartoli nesta sexta-feira e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 1h05min de partida. Com a vitória, a número 1 do mundo assegurou vaga na decisão do Torneio de Doha.

Em sua segunda final consecutiva - foi campeã em Dubai na semana passada -, a dinamarquesa terá pela frente a vencedora do confronto entre a russa Vera Zvonareva, atual número 3 do ranking, e a ex-líder do ranking Jelena Jankovic, da Sérvia. As duas se enfrentam ainda nesta sexta.

Embalada por sete vitórias seguidas, Wozniacki teve um início fulminante diante da Bartoli. Após abrir 4/0 no placar, chegou a ceder uma quebra, mas não teve problemas para fechar o set. Na segunda parcial, a dinamarquesa foi ainda mais arrasadora. Obteve três quebras consecutivas e cedeu apenas um game à rival antes de selar o placar.

Wozniacki, que ainda não perdeu sets em Doha, apresenta sua melhor campanha em Doha, em sua segunda participação no torneio. Em 2008, ela foi eliminada nas quartas de final pela russa Maria Sharapova.