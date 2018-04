Wozniacki arrasa na estreia e Radwanska abandona em Istambul

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki não decepcionou em sua estreia no Torneio de Istambul. Atual número dois do mundo, a principal favorita ao título na Turquia precisou de apenas 1h08min para superar a russa Ekaterina Alexandrova pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Contra a 101º do mundo, Wozniacki só encontrou certa dificuldade no set inicial, quando chegou a perder o saque. No entanto, ela se recuperou ao impôs três quebras à rival. No segundo set, mais embalada, sequer teve o serviço ameaçado. E obteve mais duas quebras para confirmar a vitória em sua primeira partida no saibro nesta temporada.

"O primeiro jogo no saibro nunca é fácil, mas estou feliz com a vitória. É ótimo fazer um jogo entrar e se sentir bem na movimentação. É tudo uma questão de calibrar tudo certo, como aconteceu neste jogo", disse Wozniacki. Nas oitavas de final, a vice-líder do ranking vai enfrentar a vencedora do duelo entre a italiana Sara Errani e a belga Kirsten Flipkens, que vão entrar em quadra nesta quarta.

Outra cabeça de chave em Istambul, a polonesa Agnieszka Radwanska abandonou logo em sua primeira partida. A terceira pré-classificada desistiu por conta de dores nas costas no duelo contra a croata Donna Vekic, que vencia por 6/1 e 2/0. Vekic vai enfrentar agora a vencedora do confronto entre a australiana Ajla Tomljanovic e a belga Alison Uytvanck.

Segunda cabeça de chave da competição, a russa Svetlana Kuznetsova não entrou em quadra nesta terça, mas conheceu sua rival na segunda rodada. Será a búlgara Viktoriya Tomova, que despachou a russa Valentyna Ivakhnenko por 7/5 e 6/4.

Também nesta terça avançaram a romena Irina-Camelia Begu, a casaque Yulia Putintseva, a francesa Pauline Parmentier, a montenegrina Danka Kovinic, a holandesa Arantxa Rus, a eslovena Polona Hercog e a grega Maria Sakkari.