Wozniacki atropela romena pela estreia em New Haven A dinamarquesa Caroline Wozniacki deu show nesta terça-feira em sua estreia pelo Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número 2 da competição disputada em quadras rápidas, a tenista precisou de apenas 43 minutos para derrotar a romena Edina Gallovits por 2 a 0, com direito a "pneu" nos dois sets, num duplo 6/0. A vitória credenciou Wozniacki para encarar nas oitavas de final a russa Anastasia Pavlyuchenkova.