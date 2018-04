Wozniacki avança à final após jogo em quadra coberta

Apesar da forte chuva que encharcou as quadras do Torneio de New Haven, nesta sexta-feira, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a italiana Flavia Pennetta disputaram uma das semifinais da competição em uma quadra coberta, nas dependências da Universidade de Yale.

Somente 300 torcedores puderam acompanhar a vitória de Wozniacki sobre Pennetta por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. A outra semifinal, entre a francesa Amélie Mauresmo e a russa Elena Vesnina será disputada somente no sábado.

A tempestade tropical que atingiu a cidade não deu trégua e a proximidade do início do US Open, na segunda-feira, levou os organizadores do torneio a transferir o jogo para a quadra coberta - as semifinais masculinas serão realizadas no sábado.

A partida entre Wozniacki e Pennetta foi jogada em um ginásio despreparado para receber eventos desse porte. No lugar do painel eletrônico, os pontos tiveram que ser registrados manualmente em um suporte fixo na rede que separa as quatro quadras do local.