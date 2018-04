Wozniacki avança em Dubai após desmaio de adversária

A tenista da Rússia recebeu atendimento médico e ainda tentou voltar ao jogo, mas disputou apenas um ponto e desistiu do confronto quando sacava para fechar a segunda parcial em 6/3. A organização do torneio alegou que Chakvetadze sofreu com os efeitos de uma indisposição estomacal.

Com a vitória sobre a russa, Wozniacki terá pela frenta nas oitavas de final a japonesa Ayumi Morita, que derrotou a indiana Sania Mirza por sets 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Outra favorita ao título que se garantiu nas oitavas de final nesta quarta foi a russa Vera Zovanerva, segunda cabeça de chave, que superou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Agora, por um lugar nas quartas de final, ela irá encarar a russa Alisa Kleybanova, que nesta quarta bateu a australiana Jarmila Groth por 6/4 e 6/3.

A italiana Francesca Schiavone, por sua vez, justificou a condição de terceira cabeça de chave ao vencer, com facilidade, a chinesa Shuai Zhang por 6/3 e 6/1. Com o resultado, irá medir forças com a russa Svetlana Kuznetsova, que passou pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 1, com 5/7, 6/2 e 6/4.

Logo atrás de Schiavone na lista de maiores favoritas no grupo das cabeças de chave, a australiana Samantha Stosur assegurou lugar nas oitavas de final ao derrotar a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Com isso, agora enfrentará a suíça Patty Schneider, que bateu a chinesa Jie Zheng por 2 a 1, de virada, com 1/6, 6/0 e 6/2.

A sérvia Jelena Jankovic, sexta cabeça de chave, também espantou a zebra nesta quarta-feira ao superar a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3. Desta forma, ela brigará por um lugar nas quartas de final contra a estoniana Kaia Kanepi, algoz da alemã Andrea Petkovic com um triunfo por 6/3, 3/6 e 6/3.

Já a búlgara Victoria Azarenka, sétima cabeça de chave, sofreu para confirmar o seu favoritismo diante da chinesa Shuai Peng com uma vitória apertada por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/6 (7/5). Classificada no sufoco, ela agora espera pela italiana Flavia Pennetta, que nesta quarta eliminou a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 1, com 5/7, 6/1 e 6/2.

Outras duas cabeças de chave que venceram nesta quarta e irão se encarar nas oitavas de final foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a francesa Marion Bartoli. A primeira delas bateu Anastasija Sevastova, da Letônia, por 7/5 e 6/4, enquanto a tenista da França venceu a suíça Timea Bacsinszky por 2 a 1, com 3/6, 6/4 e 6/1.