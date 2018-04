Wozniacki avança fácil em Dubai; Zvonareva é eliminada Com extrema facilidade, a dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou o seu favoritismo e garantiu, nesta quinta-feira, a sua vaga nas quartas de final do Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 1 da competição, ela venceu a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.