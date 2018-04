Wozniacki bate Vesnina e fatura título em New Haven

A dinamarquesa Caroline Wozniacki não decepcionou e conquistou neste sábado o bicampeonato do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Jogando novamente em quadra coberta, por causa da chuva, a tenista número 8 do mundo superou a russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, e ficou com o título.

Com o resultado, Wozniacki, de apenas 19 anos, garantiu a sua segunda taça neste ano. No início de abril, ela conquistou o título do Torneio de Ponte Vedra Beach, também nos Estados Unidos.

Neste sábado, a dinamarquesa não teve problemas para vencer a adversária. Vesnina entrou em quadra pela segunda vez no dia, já que mais cedo havia derrotado a francesa Amélie Mauresmo, ex-número 1 do mundo, pela semifinal. A partida não pôde ser realizada na sexta-feira por causa da chuva.

Wozniacki, por sua vez, conseguiu jogar a sua semifinal no dia anterior. Venceu a italiana Flavia Pennetta em uma partida disputada em uma quadra coberta na Universidade de Yale.

Assim como na sexta, o jogo deste sábado foi realizado na universidade, protegido da chuva. Wozniacki obteve duas quebras de saque em cada set e garantiu o seu sexto título da carreira após 1h16min de confronto.