Wozniacki comemora retomada da liderança do ranking A dinamarquesa Caroline Wozniacki ficou satisfeita por ter retomado a liderança do ranking da WTA nesta sexta-feira, com a vitória sobre a israelense Shahar Peer (6/2 e 6/4), que também garantiu a sua classificação para as semifinais do Torneio de Dubai. Ela foi ultrapassada pela belga Kim Clijsters na lista divulgada na última segunda-feira e retomará a ponta na próxima atualização.