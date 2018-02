Wozniacki e Halep vencem e vão às quartas de final no Torneio de Doha

Na briga direta pela ponta do ranking da WTA, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a romena Simona Halep fizeram sua parte nesta quinta-feira e avançaram às quartas de final do Torneio de Doha. Número 1 do mundo, Wozniacki eliminou a romena Monica Niculescu, enquanto Halep bateu a letã Anastasija Sevastova.

Halep precisou de apenas 1h05min para eliminar Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima rodada, ela vai encarar a norte-americana Catherine Bellis, que saiu do qualifying e segue fazendo bonito em Doha. Nesta quinta, ela eliminou a cabeça de chave número 5, a checa Karolina Pliskova, em dois sets, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Já Wozniacki teve mais dificuldades e chegou a ser quebrada duas vezes logo de cara, mas reagiu para confirmar o favoritismo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h30min. Agora, ela espera sua adversária, que vai sair do duelo entre a britânica Johanna Konta e a alemã Angelique Kerber.

A romena Simona Halep, que segue na vice-liderança, é a única que pode ultrapassar Wozniacki em Doha. Ela tem 7.616 pontos, contra 7.965 da tenista da Dinamarca, que derrotou a jogadora da Romênia na final do Aberto da Austrália, em janeiro, justamente quando assumiu a primeira posição do ranking ao triunfar no Grand Slam.

Por ser a atual vice-campeã em Doha, Wozniacki tem 305 pontos a defender, enquanto Halep não jogou o torneio no ano passado e por isso pode somar até 900 pontos no evento se faturar o título. Essa pontuação será possível pelo fato de que a competição elevou o seu status em 2018 e por isso distribuirá maior pontuação.

OUTROS RESULTADOS

Outra cabeça de chave que fez bonito nesta quinta em Doha foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Quarta favorita da competição, ela derrotou sem dificuldade a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4. Agora, ela encara a francesa Caroline Garcia, que passou pela russa Anna Blinkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

Por outro lado, a ucraniana Elina Svitolina, terceira cabeça de chave, foi surpreendida pela checa Petra Kvitova, 16.ª favorita, em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/5. Nas quartas, Kvitova vai pegar a alemã Julia Goerges, cabeça de chave número 9, que bateu a romena Mihaela Burzanescu com duplo 6/2.