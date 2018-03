Wozniacki e Kerber vencem e avançam às oitavas em Indian Wells

Duas das principais favoritas ao título em Indian Wells, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber venceram seus jogos nesta segunda-feira e avançam às oitavas de final na quadra dura do torneio norte-americano. Já a local Sloane Stephens, atual campeã do US Open, se despediu da competição.

Primeira a entrar em quadra, Wozniacki superou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3. Longe de exibir seu melhor tênis, a número dois do mundo precisou de 2h17min para eliminar a rival, atual 49ª do ranking da WTA.

Wozniacki sofreu sete quebras de saque ao longo dos três sets da partida. A perda dos serviços só não ameaçou sua vitória porque Sasnovich sofreu o mesmo número de quebras, em 23 oportunidades de quebra para a dinamarquesa. E a bielo-russa sofreu suas quebras em momentos mais importantes do confronto.

Com o triunfo, a número dois do mundo se mantém na briga para retomar o posto de número 1, que havia conquistado no Aberto da Austrália. Para tanto, precisa ser campeã em Indian Wells e ainda torcer para que a romena Simona Halep, atual líder do ranking, caia antes da decisão.

Nas oitavas de final, Wozniacki vai encarar a russa Daria Kasatkina, que avançou na chave ao despachar Sloane Stephens, campeã do último US Open, por 6/4 e 6/3. Stephens sofreu quatro quebras de saque, duas em cada parcial, e ofereceu pouca resistência à tenista da Rússia.

Ainda nesta segunda, outra ex-número 1 do mundo entrou em quadra. A alemã Angelique Kerber precisou de dois sets para superar a russa Elena Vesnina com parciais de 7/5 e 6/2. A atual número 10 do mundo levou quatro quebras na partida, mas fez valer a boa fase neste início de temporada. Ela impôs sete quebras à rival, 24ª do mundo, que deve deixar o Top 30 na próxima atualização do ranking.

Nas oitavas de final, Kerber vai duelar com a francesa Caroline Garcia, que passou à fase seguinte da competição ao derrubar a australiana Daria Gavrilova, um dos destaques deste começo de temporada, por 7/5 e 6/4.