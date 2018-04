Wozniacki estreia com fácil vitória e passa às oitavas em Toronto

Ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve trabalho em sua estreia no Torneio de Toronto, disputado em quadras rápidas no Canadá. Nesta terça-feira, já pela segunda rodada - foi "bye" na primeira por ser a cabeça de chave 6 -, derrotou com facilidade a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Agora a atual sexta colocada do ranking da ATP terá de esperar para conhecer a sua adversária. Ela sairá do duelo entre a polonesa Agnieszka Radwanska contra a húngara Timea Babos, que nesta terça-feira, ainda pela primeira rodada, ganhou da canadense Bianca Andreescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Com mais dificuldades, a checa Barbora Strycova passou de virada pela australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3 - e avançou às oitavas de final. Sua próxima rival pode ser a romena Simona Halep, atual número 2 do mundo, que fará a sua estreia nesta quarta-feira contra a eslovaca Magdalena Rybarikova.

Outra a já se classificar às oitavas de final foi a ucraniana Elina Svitolina. Cabeça de chave número 5 em Toronto, bateu a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, e agora jogará contra a vencedora do duelo entre a norte-americana Venus Williams e a checa Katerina Siniakova.