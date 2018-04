A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 5 no ranking da WTA, conseguiu uma importante vitória neste sábado na sua busca pelo topo do tênis feminino mundial. A dinamarquesa derrotou a taiwanesa Hsieh Su-Wei por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2 na semifinal do Torneio de Kuala Lumpur. Com o triunfo, Wozniacki pode conquistar seu primeiro título do ano no circuito.

Campeã de 2012 em Kuala Lumpur, a taiwanesa Hsieh não conseguiu manter o ritmo de seu jogo, que vinha desde o qualifying, e perdeu para a dinamarquesa em 1 hora e 17 minutos.

Na outra semifinal, a romena Alexandra Dulgheru surpreendeu a cabeça de chave número 4 do torneio, a australiana Jarmila Gajdosova, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/4), em duelo que teve a duração de quase três horas. Agora a romena encara Wozniacki na final deste domingo.