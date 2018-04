Wozniacki vence de virada e conquista título em Kuala Lumpur A dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou seu favoritismo e conquistou neste domingo o título do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Na decisão, a número 5 do mundo derrotou de virada a romena Alexandra Dulgheru, apenas a 94ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1, em 1 hora e 50 minutos.