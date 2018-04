Wozniacki vence Jankovic e vai à final em Dubai A dinamarquesa Caroline Wozniacki manteve o embalo e, um dia após reconquistar a liderança do ranking da WTA, garantiu presença na final do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas e que distribui US$ 2,05 milhões em prêmios.