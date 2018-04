WTA anuncia que Masters será disputado em Cingapura

"Estamos em última análise no negócio do entretenimento e tentando ampliar nosso alcance", disse o presidente e diretor executivo da WTA, Stacey Allaster. "Sabemos que é uma ótima maneira para nós expandirmos a nossa base de fãs".

A mudança para Cingapura do torneio entre 2014 e 2018 marca a primeira vez que o evento será realizado na Ásia. E a troca foi realizada para capitalizar o crescente interesse nos tênis feminino na Ásia, ajudado pelo surgimento de Na Li como uma das principais jogadoras do mundo. A chinesa, inclusive, ganhou o seu segundo título do Grand Slam no último fim de semana, ao vencer o Aberto da Austrália. No ano passado, a WTA realizou 10 torneios na China, contra dois em 2010.

O Masters da WTA será realizado entre 17 e 26 de outubro no complexo Singapore Sports Hub, com uma quadra coberta para 7.500 espectadores. E a premiação em dinheiro subirá de US$ 5000 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão) para US$ 6,5 milhões (R$ 15,6 milhões), ficando em linha com o ATP Finals.

O torneio reúne as oito melhores jogadoras de simples na temporada e passará a ter oito duplas - antes eram apenas quatro. A expansão do torneio de seis para dez dias também foi feito para acomodar torneios de juniores e lendas do tênis, além de outros eventos, como espetáculos de música e entretenimento.

Cingapura foi escolhida em detrimento dos outros dois finalistas na disputa para sediar o Masters da WTA: Monterrey, no México, e Tianjin, na China. Será a nona cidade a sediar o torneio, realizado anteriormente em Boca Raton, Los Angeles, Oakland, Nova York (todas nos Estados Unidos), Munique (Alemanha), Madri (Espanha), Doha (Catar) e Istambul.