WTA confirma Sharapova na liderança Mesmo eliminada na semifinal do US Open, a tenista russa Maria Sharapova somou pontos suficientes para reassumir a liderança do ranking mundial. Na lista divulgada pela WTA nesta segunda-feira, ela aparece na frente da norte-americana Lindsay Davenport, que caiu nas quartas-de-final do torneio em Nova York. Sharapova já esteve na liderança do ranking, por apenas uma semana, no final do mês passado - logo depois, Davenport recuperou a ponta. Mas, desta vez, a russa abriu boa vantagem sobre a norte-americana, com 4802 pontos a 4437. Quem também subiu no ranking foi a belga Kim Clijsters, que conquistou o título do US Open. Ela ultrapassou a francesa Amelie Mauresmo e pulou da quarta para a terceira colocação entre as melhores tenistas do mundo. Já a francesa Mary Pierce, que ficou com o vice-campeonato do US Open, ganhou 6 posições no ranking: passou do 12º para o 6º lugar.