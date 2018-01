WTA: Davenport dispara na liderança Mesmo com o vice-campeonato, a norte-americana Lindsay Davenport tem muito o que comemorar pela campanha no Aberto de Wimbledon, na Inglaterra. É que a diferença dela na liderança do ranking da WTA para a russa Maria Sharapova aumentou para mais de mil pontos. Davenport está com 5.613 pontos, contra 4.452 da rival. Quem se aproximou de Sharapova foi a francesa Amelie Mauresmo, que está agora com 4.208 pontos. A norte-americana Venus Williams, campeã em Wimbledon, subiu oito posições e ocupa a oitava posição, com 2,806 pontos. A melhor tenista brasileira continua sendo a catarinense Maria Fernanda Alves. Ela está em 139º lugar, com 255,50 pontos. Confira como está o ranking da WTA: 1º - Lindsay Davenport (EUA) - 5.613 pontos 2º - Maria Sharapova (RUS) - 4.452 3º - Amelie Mauresmo (FRA) - 4.208 4º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.248 5º - Elena Dementieva (RUS) - 3.211 6º - Serena Williams (EUA) - 3.145 7º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 3.069 8º - Venus Williams (EUA) - 2.806 9º - Nadia Petrova (RUS) - 2.672 10º - Anastasia Myskina (RUS) - 2.571 11º - Alicia Molik (AUS) - 2.330 12º - Patty Schnyder (SUI) - 2.167 13º - Mary Pierce (FRA) - 2.116 14º - Kim Clijsters (BEL) - 2.074 15º - Vera Zvonareva (RUS) - 1.906 16º - Elena Likhovtseva (RUS) - 1.807 17º - Elena Bovina (RUS) - 1.695 18º - Nathalie Dechy (FRA) - 1.666 19º - Jelena Jankovic (SER) - 1.417 20º - Ana Ivanovic (SER) - 1.390 139º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 255,50