WTA diz não ter recebido comunicado de doping de Martina

A WTA (Associação das Tenistas Profissionais) não recebeu comunicado oficial algum em relação ao resultado positivo da suíça Martina Hingis por uso de cocaína, por isto não comentou o assunto. Em comunicado de seu presidente Larry Scott, a WTA diz que "todas as jogadoras são inocentes até que se demonstre o contrário". Entretanto, o dirigente disse "circuito profissional feminino adota uma política de tolerância zero com os assuntos de doping no esporte e apóia completamente o programa antidoping do tênis", ao qual considera"rigoroso e completo, elaborado para garantir a limpeza no esporte". A WTA considera Martina Hingis uma "tremenda campeã e uma das jogadoras favoritas dos torcedores do tênis. Em seu retorno ofereceu um grande nível esportivo e esteve entre as melhores", diz a entidade.