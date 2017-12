WTA: Henin segue líder e Davenport sobe A tenista belga Justine Henin- Hardenne segue como número 1 do ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Henin-Hardenne lidera a classificação com 7.328 pontos. A segunda colocada é a sua compatriota Kim Clijsters, que chegou a 6.603. A francesa Amelie Mauresmo é a terceira, com 3.452 pontos. Após o triunfo em Tóquio, a norte-americana Lindsay Dvenport subiu da sexta para a quarta posição. Veja as 10 primeiras do ranking da WTA 1. (1) Justine Henin-Hardenne/Bélgica 7.328 pontos 2. (2) Kim Clijsters/Bélgica 6.603 3. (4) Amelie Mauresmo/França 3.452 4. (6) Lindsay Davenport/EUA 3.050 5. (5) Jennifer Capriati/EUA 2.764 6. (7) Anastasia Myskina/Rússia 2.649 7. (4) Serena Williams/EUA 2.584 8. (9) Ai Sugiyama/Japão 2.400 9. (10) Chanda Rubin/EUA 2.300 10. (8) Elena Dementieva/Rússia 2.257