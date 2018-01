WTA muda sistema do Master Feminino A WTA decidiu implementar mudanças radicais para a edição 2003 do Master Feminino de Tênis, que será disputado entre os dias 5 e 10 novembro. Repetindo o que ocorre no Masculino, o torneio passará a ter oito tenistas e não mais 16 como acontecia até agora. As jogadoras serão divididas em dois grupos de quatro, onde se enfrentarão entre sí, todas contra todas. As duas primeiras do grupo se classificam para as semifinais cruzadas, de onde sairão as finalistas, exatamente como acontece entre os homens. Até o ano pasdado, se disputava no sistema de eliminação direta O torneio também terá a premiação recorde de US$ 1 milhão. No ano passado, a vencedora, a belga Kim Clijster, recebeu o prêmio de US$ 765 mil.