WTA quer seguir os passos de Jordan Ícones do tipo de Michael Jordan, que alimentam seu esporte, são modelos para a Associação Feminina de Tênis, a WTA. Seus executivos estão planejando mais promoção e inovação, para que as garotas sejam colocadas no degrau mais alto do interesse mundial pelos esportes. Kevin Wulff, presidente da WTA Tour, já foi diretor da gigante Nike. Esta semana foi promovido para assumir o cargo de Bart McGuire como diretor-executivo da WTA no fim do ano. Ele se mostra "faminto" por começar a trabalhar em sua nova função e tem grandes planos para as mulheres do tênis. Leia mais no Jornal da Tarde