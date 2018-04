WTA ratifica Serena na ponta e Errani assume 6º lugar A conquista do título do Torneio de Madri, no último domingo, assegurou a permanência de Serena Williams na liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A norte-americana era ameaçada pela russa Maria Sharapova, mas a derrotou na decisão e continua na ponta com 11.115 pontos.