WTA: Sharapova assume ponta do ranking A tenista russa Maria Sharapova conseguiu nesta segunda-feira realizar um antigo sonho: se tornar a número 1 do ranking da WTA (sigla em inglês de Associação de Tênis Feminino). Ela enfim superou a americana Lindsay Davenport ao conseguir chegar a 4.452, com a adversária acumulando 4.300 (diferença de 152 pontos). ?Ser a número 1 é um sonho que se transforma em realidade. Tive que trabalhar duro, mas o resultado foi incrível. É esse sonho que me mantém na luta?, afirmou a tenista de 18 anos, ao ser informada da conquista. Agora, ela se prepara para a disputa do Aberto dos Estados Unidos, onde será a cabeça de chave número 1. Neste ano, ela conquistou três títulos: Tóquio, Doha e Birmingham. A melhor brasileira no ranking continua sendo Maria Fernanda Alves, que subiu duas posições, chegando à 141.ª, com 250 pontos.