Xavier Malisse arrasa Koubek e fatura o ATP de Chennai Após eliminar o n.º 2 do mundo Rafael Nadal, Xavier Malisse derrotou, neste domingo, Stefan Koubek e faturou o título do ATP de Chennai, na Índia. Em somente 61 minutos de partida, o belga arrasou o austríaco por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Atualmente Malisse está na 37.ª colocação do ranking de entradas e com os pontos obtido em Chennai vai se aproximar da melhor marca da carreira. Há cinco anos, chegou a ser o 19.º do mundo. Essa foi a décima decisão da carreira do belga, mas foi apenas o seu segundo título. A outra conquista aconteceu em Delray Beach, dois anos atrás. Koubek, que havia eliminado o espanhol Carlos Moyá, chegou até a quebrar um serviço de Malisse - no quarto game do primeiro set -, mas não conseguiu encontrar seu ritmo na partida. O austríaco ainda vai ficar distante do melhor ranking. Nesta semana ele é apenas o 80.º do mundo e precisaria ganhar 60 posições para igualar o 20.º posto obtido em 2000. O atleta de 30 anos tem três títulos na carreira.