Youzhny avança no Torneio de Halle O tenista russo Mikhail Youzhny passou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Halle, na Alemanha, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 6, ele derrotou o sueco Jonas Bjorkmann por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Em outra partida da rodada, o alemão Nicolas Kiefer ganhou do espanhol Feliciano Lopez por 6/1, 3/6 e 7/5.