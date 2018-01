Youzhny e Baghdatis afastam a zebra na estréia em Munique O russo Mikhail Youzhny e o cipriota Marcos Baghdatis, dois dos principais favoritos do torneio de Munique, na Alemanha, avançaram, nesta segunda-feira, à segunda rodada da competição com vitórias complicadas. Youzhny, cabeça-de-chave número três, precisou de duas horas para bater o austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1. Após a vitória, o russo, 17.º colocado do ranking da ATP, enfrenta o vencedor do jogo entre o alemão Benjamin Becker e o sérvio Menad Zimonjic, tenista vindo do qualifying. Já Baghdatis encerrou a má fase e a série de derrotas em estréias ao superar o argentino Diego Hartfield por 7/6 (7/5) e 6/3. Quarto pré-classificado, o cipriota encara na segunda rodada quem vencer do confronto entre os alemães Tobias Summerer e Tomas Behrend, ambos saídos do qualifying. Quem também estreou com vitória foi Jurgen Melzer. O austríaco - adversário do Brasil na repescagem da Copa Davis, em setembro - não tomou conhecimento do belga Olivier Rochus e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora ele pega ou o francês Julien Benneteau ou o checo Jan Hajek.