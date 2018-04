Youzhny e Montañes são eliminados no Torneio de Doha A segunda-feira no Torneio de Doha, que conta com estrelas como Rafael Nadal e Roger Federer, foi marcada pela eliminação de dois dos quatro cabeças de chave que entraram em quadra. O russo Mikail Youzhny e o espanhol Albert Montañes foram surpreendidos e derrotados no Catar.