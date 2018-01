Youzhny substitui Kafelnikov na final Uma substituição de última hora fez com que a equipe da Rússia escalasse neste domingo o jovem Mijail Youzhny no lugar do experiente Yevgeny Kafelnikov para a partida final contra o francês Paul Henri Mathieu, que vale o título da Copa Davis. O confronto segue empatado por 2 a 2 e quem vencer conquista o torneio.