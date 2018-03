Zabaleta é campeão do Torneio de Bastad O tenista argentino Mariano Zabaleta, de 25 anos, conquistou o título do Torneio de Bastad, na Suécia, neste domingo, ao derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Em 56 anos de história, esta é a primeira vez que um tenista da Argentina ganha esta competição. Este é o segundo título de Zabaleta na ATP. O primeiro foi conquistado em Bogotá. ?Mas este é muito mais importante. É diferente. Estou muito contente.?