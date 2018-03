Zabaleta e Lapentti decidem na Suécia O tenista argentino Mariano Zabaleta e o equatoriano Nicolás Lapentti vão definir, neste domingo, o título do Torneio de Bastad, na Suécia. Zabaleta garantiu vaga na final, ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, enquanto Lapentti superou o também espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.