Zabaleta e Lapentti vencem na Áustria O tenista argentino Mariano Zabaleta derrotou o espanhol Nicolas Almagro por 6/3, 4/6 e 6/3, nesta quinta-feira, e avançou no Torneio de Kitzbuehel, na Áustria. Outro que venceu foi o equatoriano Nicolas Lapentti, que eliminou o chileno Fernando Gonzalez por 4/6, 7/5 e 6/3. Em outro jogo desta quinta-feira em Kitzbuehel, torneio que distribui US$ 750 mil em prêmios, o espanhol Feliciano Lopez confirmou seu favoritismo. Cabeça-de-chave número 5, ele ganhou do alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.