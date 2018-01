Zabaleta elimina Lapenti no Chile O tenista argentino Mariano Zabaleta venceu o equatoriano NicolasLapenti de forma surpreendentemente fácil nesta segunda-feira, no seu jogo de estréia no Aberto do Chile, que está sendo disputado em Viña del Mar. O argentino venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Também pela primeira rodada, o francês Paul-Henri Mathieu eliminou o espanhol Oscar Hernandez, também em dois sets: 6-3 e 7-6 (7-3). O brasileiro Flávio Saretta estréia ainda neste segunda. Pega o desconhecido chileno, Felipe Parada - número 942 do ranking, e que entrou no torneio como wild card.