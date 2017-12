Zabaleta eliminado na primeira rodada Na primeira rodada da chave principal do Brasil Open, na Costa do Sauípe, nesta segunda feira, a surpresa foi a eliminação do argentino Mariano Zabaleta pra o espanhol Albert Montañes por 6/4 e 6/1. Em outros jogos Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) ganhou de Harel Levy (ISR), 6/4 7/6(3) e Filippo Volandri (ITA) de Felix Mantilla (ESP) por 6/2 6/2.